Ayudó Montaner a Nodal a elegir el anillo de Belinda

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Montaner fue testigo del inicio del romance entre Belinda y Christian Nodal durante las grabaciones y transmisión del programa La Voz, que se llevó a cabo el año pasado.

El cantautor reveló que fue él quien le ayudó a Nodal a escoger el anillo que le entregó a la intérprete de 31 años, en un restaurante de Barcelona, España, y que está valuado en tres millones de dólares.

“Yo ayudé a Nodal a elegir el anillo, (pero) lo pagó él por completo”, afirmó Montaner este lunes en conferencia de prensa.

“Por supuesto que fui testigo. Ellos trataron de ocultar lo que sucedía, pero el amor es muy difícil de ocultar, entonces la situación en el panel era muy obvia. Lo disfrutamos mucho. En más de una ocasión tuvimos unas charlas con Nodal, de esas charlas de padre a hijo, como las que he tenido con mis hijos”.

Montaner, quien actualmente está en La Voz Argentina, celebró la noticia de sus colegas y se desvivió en halagos por cada uno.

“Hoy puedo decir que Belinda tiene a su lado a un gran muchacho con mucho sentimiento y, además, con muchas ganas de que funcione y eso es muy importante.

“Nodal tiene a lado una mujer que ha probado suerte en el amor en años anteriores y no le ha ido demasiado bien. Siento que Nodal se está llevando a una princesa maravillosa y ojalá se casen pronto y me inviten, porque no me han hablado para invitarme”, compartió a medios nacionales.

ALISTA SU REALITY

En cuanto a lo laboral, el papá de los artistas Mau y Ricky indicó que el reality de la familia Montaner está previsto para lanzarse en octubre, y que aún continúan con las grabaciones de la vida de cada uno.

“El comienzo de todo esto, de los Montaner es precisamente en el concierto (que ofrecerán él, con sus hijos, Evaluna y Camilo) el 12 de junio (en República Dominicana de forma presencial y, además, vía streaming para el mundo), la gente verá en nosotros nuestra relación y la forma en cómo nos desenvolvemos.

“Vamos a tener todas las cámaras del reality tomando escenas de lo que va a ser el preconcierto, el concierto y el después del concierto. Ya se tiene contenido grabado de Argentina, Colombia y se irán a Europa. Nos van a seguir en nuestros tours y actividades televisivas”, sostuvo.

Montaner, de 63 años, está de manteles largos por el estreno de su álbum FE, ya disponible en plataformas, y que incluye 11 temas, con los cuales invita al público a creer en Dios.

“Yo lo que espero es que impacte a la comunidad que no cree, porque la comunidad creyente ya se impactó, a ellos les puede gustar más o menos mis canciones.

“Si hay algo que nos ha enseñado (Dios) es a que nos demos cuenta que nosotros no tenemos el control remoto de la vida y que el control lo debe de tener él. Es imposible seguir transitando la vida pensando que no hay un autor de la creación misma”, aseguró el cantautor argentino-venezolano.