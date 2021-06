Ayudarán a aprobar materias rezagadas

NUEVO LAREDO TAM.- Esta semana se ha designado por parte de la Secretaría de Educación en Tamaulipas (SET) como periodo de recuperación para alumnos de tercer grado que deben materias de primero, segundo o asignaturas que recientemente tomaron en este ciclo.

Emilio Castillo Hinojosa, director de la Secundaria Técnica Número 32, “Licenciado Adolfo López Mateos”, solicitó a los padres de familia verificar que sus hijos estén al corriente con sus asignaturas.

“Esta semana inicia un periodo de exámenes extraordinarios solamente para alumnos de tercer año que adeuden de primero y segundo algunas materias”, comentó.

En algunos casos los profesores ya evalúan las asignaturas, en otros como una ayuda a los alumnos con problemas de conectividad se les está dando la oportunidad de que todavía entreguen trabajos.

“Algunos maestros seguirán solicitando trabajos para aquellos alumnos que van reprobando y poder ayudarlos un poco con esos trabajos y no reprueben”, indicó.

Finalmente dijo que están en la espera de que las autoridades educativas indiquen qué pasará con los estudiantes que no enviaron evidencias en todo el ciclo escolar.

“Aún no nos definen si se promueven o no los alumnos que no se conectaron nunca, estamos esperando indicaciones”, concluyó.