Ayuda Eugenio Derbez a paisanos en Hollywood

CIUDAD DE MÉXICO.-Aprovechar su éxito en EU para que otros mexicanos también triunfen en Hollywood es la misión de Eugenio Derbez, quien busca talento nacional ahora que también puede influir como productor.

La inclusión de Adriana Barraza e Isela Vega en la película Dora y la Ciudad Perdida fue propuesta del director de No Se Aceptan Devoluciones, quien desea trabajar con más de sus compañeros.

“No digo nombres, pero andaban casteando gente que no y les dije que se trajeran estrellas mexicanas y afortunadamente me escucharon. Me costó mucho trabajo llegar a donde estoy, pero no me gusta ser envidioso si le puedo ahorrar trabajo a algún compañero o ayudarle en algo.

“Hay tanto talento en México, que ahorita que puedo hacer películas con alguna cantidad de español, trato de jalar comediantes mexicanos y no americanos, porque es una forma de apoyar a mis amigos y a mi gente”, comentó Derbez en entrevista.

Para cambiar la imagen de los mexicanos, Derbez también puso especial atención en los elementos latinos que hay en el live action de Dora la Exploradora, pues buscaba calidad.

“Me encanta producir, porque creo que es la única manera de tener control de lo que quieres hacer con tu material. Siempre he tratado de hacer películas que dignifiquen a los latinos en Estados Unidos.

“Mi tarea como productor básicamente era cuidar la parte latina y la de español para que no hubiera errores. ¿Cuántas veces no hemos visto películas americanas donde de repente entran a un restaurante mexicano y el mesero habla tipo ‘señourita’, y salen bailando flamenco en el fondo?”, ironizó.

El mexicano tiene pausados dos proyectos, uno sobre el ratón Speedy Gonzales, y otro una comedia satírica de cantantes como Luciano Pavarotti, llamada Los Tres Tenores.