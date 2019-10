Avión de la II Guerra Mundial se estrella en Aeropuerto de Bradley, Connecticut

E.U.-El Aeropuerto Internacional de Bradley, ubicado en el condado de Hartford, Connecticut, Estados Unidos, fue cerrado y sus vuelos suspendidos este miércoles, por el accidente de un avión de la II Guerra Mundial.

Minutos antes de las 10:00 horas locales, la aeronave tipo B-17 se estrelló contra un cobertizo en su aterrizaje sobre la pista 6.

“Podemos confirmar que hubo un accidente con un avión de la Segunda Guerra Mundial de la Fundación Collings esta mañana en el aeropuerto de Bradley. Tenemos una operación activa de bomberos y rescate en marcha. El aeropuerto esta cerrado. Emitiremos más actualizaciones a medida que la información esté disponible”, indicó el aeropuerto en Twitter.

