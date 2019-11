Aventaja candidato demócrata en Kentucky

CIUDAD DE MÉXICO.- El candidato demócrata para la gubernatura del estado de Kentucky, Andy Beshear, mantiene una ligera ventaja sobre el su rival republicano Matt Bevin, en los resultados de los comicios de este martes.

De acuerdo con el diario estadounidense The Washington Post, Beshear aventajaba a Bevin con alrededor de cinco mil votos, aunque la agencia The Associated Press aún no da por terminada la contienda.

Según The New York Times, Andy Beshear registraba un 49.2 por ciento de votos, con 709 mil 345 sufragios, mientras que Bevin tenía un 48.8 por ciento, con 704 mil 12 votos.

Andy Beshear declaró la victoria, mientras que Bevin aún no había aceptado su derrota.

“Gracias, Kentucky”, escribió en un tuit Beshear.

Los ciudadanos estadounidenses de los estados de Kentucky y Misisipi votaron hoy para elegir nuevo Gobernador, en comicios que servirán como sondeo previo a las presidenciales del 2020.

Los votantes en Kentucky decidían si Matt Bevin será el primer Gobernador republicano en la historia del estado en ganar un segundo mandato.

La gravedad partidista, en un estado republicano que todavía es bastante aficionado a Trump, parecía favorecerlo en gran medida.

Pero la amplia impopularidad personal de Bevin ha hecho que esto sea difícil.

Con el apoyo de los maestros de escuela y otros que se sintieron insultados o intimidados por el Gobernador, Andy Beshear, el Fiscal general demócrata del estado y el hijo del predecesor inmediato de Bevin, entró a las elecciones generales con una ventaja.

Pero anuncios que llamaron la atención sobre las posiciones de Beshear (o de su partido) sobre el aborto, la migración y el Presidente redujeron constantemente esa ventaja inicial.

La investigación de juicio político contra Trump consumiendo a los republicanos, mientras que Beshear ha tratado de centrarse en los problemas locales.

La pregunta era si el rechazo a un político específico, Bevin, es mayor que el rechazo a un partido político en particular, es decir, los demócratas.