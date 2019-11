Avanza trabajo para reconocer partidos

CD. VICTORIA, TAM.-En Tamaulipas, el Grupo Social Promotor de México ha cumplido con la realización de las nueve asambleas distritales, buscando lograr su registro como partido político, dijo Olga Alicia Castro Ramírez.

“Es el Grupo que más éxito ha tenido en su organización, porque al primer intento han logrado constituir la asamblea”, señaló la Presidenta de la Junta Local Ejecutiva del INE en Tamaulipas.

La Asociación Libertad y Responsabilidad Democrática llevan 14 intentos en la entidad, de esos, seis han sido válidos. Les faltaría Rio Bravo Mante y Matamoros en donde no han logrado constituir su asamblea, agregó.

Y otra organización más, que se llama Súmate, lleva cuatro validas una en Reynosa, Victoria, Madero y otra en otro distrito de Reynosa, son cuatro asambleas que sí ha llevado a cabo asambleas en Tamaulipas, dijo.

Comentó que por su parte, Encuentro Solidario ya hizo ocho asambleas distritales exitosas de nueve que requiere en el estado de Tamaulipas. Y solo le falta Nuevo Laredo.

En Tamaulipas llevamos 58 notificaciones de anules de estos se han realizado 47 eventos, es decir hemos acudido a 47 eventos de asamblea, 27 han sido logradas, es decir que cubren el mínimo de 300 afiliados válidos y 20 tuvieron que ser canceladas porque no se completaba el número.

Algunas de las agrupaciones ya cumplieron todos los requisitos al menos en esta primer revisión preliminar, porque tenemos que esperar los cruces para que obtengan militantes duplicados, eso se va a definir a final.

“Justo por eso algunos de ellos tratan de hace más amables y tener más afiliados para que si pasa esto, que no les afecte en la integración final”, señaló.

Se revisan los registros y lo que cuenta es el último registro, si es su decisión acudir a una asamblea está en su derecho y ese es el que cuenta, incluso si está registrado como militante de un partido político, concluyó.