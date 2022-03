Avanza Carlos Javier en MasterChef Junior

NUEVO LAREDO.- El niño neolaredense Carlos Javier Gutiérrez Flores, lo hizo nuevamente. Volvió a cautivar los paladares exigentes de los jueces de MasterChef Junior.

Con la temática de zombies, Carlos Javier compitió contra los demás participantes en la elaboración de un pastel en forma de pie.

Es el ‘Zombi caído’. Así tituló el niño fronterizo a su más reciente creación en la cocina más famosa de México.

‘Muy creativo, muy bien terminadito. La idea de los gusanos saliendo del pie me parece extraordinaria. Lo único que te quiero decir es que tu ganache está muy… muy bueno. Que te arriesgues con cosas que no se han hecho, me parece extraordinario. Vas muy bien Carlos, felicidades’, le dijo la jueza Betty Vázquez.

De igual manera le llovieron elogios a Carlos, por parte del juez Franco Noriega, quien lo felicitó: super balanceado tu chocolate, muy bien. Cuando yo te vi en la estación, eras uno de los más organizados, uno de los más limpios en trabajar. Me encanta que trabajes así porque tus ideas están claras en tu cabeza y se está proyectando en la mesa. Así que felicitaciones por eso.

Finalmente, la reconocida chef Anna Ruiz, llamada también la reina del fondant, quien esta vez estuvo como invitada especial,asentó: increíble tu trabajo, me encantó. La decoración de afuera, esto de la cocoa que parece tierra realmente comestible, me encantaron los detalles. Realmente, un trabajo muy limpio. Este ganache te quedó espectacular.

Carlos Javier preparó un relleno de ganache con crema para batir, con chocolate negro y de lechey un poco de mantequilla entre otros ingredientes.

Él fue el ganador del Reto Réplica, por lo que pasó a la siguiente fase. Además de subir al balcón desde donde observó el trabajo de los demás concursantes.

Además, tuvo el privilegio de salvar a dos de sus compañeros: Renée y Germán, quienes también pasaron al siguiente capítulo.

La tercera emisión de MasterChef Junior será el próximo viernes a partir de las 7:30 de la noche por Tv Azteca Uno.