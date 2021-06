Avala Congreso de Sinaloa el matrimonio igualitario

SINALOA.- El Pleno del Congreso del Estado de Sinaloa avaló reformar el Código Familiar para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Durante la sesión de este martes, el dictamen fue avalado con 23 votos a favor, mientras que los 17 legisladores restantes se ausentaron.

En su intervención, la diputada del Partido Encuentro Social (PES), Karla de Lourdes Montero Alatorre, quien es abiertamente lesbiana, criticó los comentarios homofóbicos de algunos legisladores,

“A ustedes no se les están quitando ningún derecho y no somos nadie para quitárselos a otros, en radiopasillo, en la prensa y en la pláticas con diputados he escuchado frases como ‘mi religión no me lo permite, ‘yo no soy homofóbico, pero eso no va conmigo,’ ‘Al rato se van a querer casar con un perro’, y la más estúpida de todas ‘Dios creo a Adan y Eva, y no a Adán y Esteban”, expresó.

“No estoy estoy en contra de Dios, Dios es grande, es muy bueno conmigo y es mi compa, Dios es amor y no hace distinciones, nos ama a todos por igual, tal cual, sin condiciones”.

En tanto, la legisladora Angélica Díaz Quiñonez, del Partido Sinaloense (PAS), quien en junio de 2019 votó en contra de esta reforma, anunció que en esta ocasión votaría a favor para acatar la resolución judicial por respeto a las instituciones.

“En el PAS seguimos pensando que la palabra matrimonio debe mantener su significado y a la vez estamos a favor del respeto al Estado de derecho, por lo que al aprobarse los matrimonios igualitarios cumplimos con éste ya que existe un mandato sustentado por la ley”, comentó.

“Mi voto el día de hoy será a favor del respeto al orden constitucional y a las instituciones, por lo que en consecuencia será a favor del dictamen”.

El dictamen fue avalado por 18 votos a favor de Morena, dos del PT, uno del PAS, uno del PES y uno sin partido.

Quienes se ausentaron a la sesión fueron los ocho diputados del PRI, tres de Morena, tres del PT, dos del PAN, y uno sin partido.

Al exterior del recinto legislativo, integrantes de la comunidad LGBT celebraron la aprobación del dictamen.

El documento aprobado reforma los artículos 40 y 165 del Código Familiar del Estado de Sinaloa con la finalidad de extender las figuras de matrimonio y concubinato a las parejas del mismo sexo.

La reforma define al matrimonio como la unión voluntaria y jurídica de dos personas, mientras que el concubinato como la unión de dos personas que hacen vida común de manera notoria y permanente durante dos años o más.

El 18 de junio de 2019, el Congreso de Sinaloa rechazó extender el matrimonio y concubinato a personas del mismo sexo.

Ante ello, un grupo de personas interpuso una demanda de amparo ante el Segundo Juzgado de Distrito del Poder Judicial de la Federación obteniendo una sentencia favorable en el sentido de que los diputados debían adecuar la legislación y autorizar el matrimonio igualitario.

Ante ello, otro grupo de personas de los denominados grupos “pro vida” promovió un recurso de revisión ante el Primer Tribunal Colegiado de Circuito de la Quinta Región, el cual resolvió su improcedencia.

En la sentencia notificada el pasado 10 de junio, se ordenó al Congreso del Estado a que en un plazo de tres días hiciera efectivos los derechos a la igualdad y no discriminación establecidos en la Constitución y aprobar esas modificaciones al Código Familiar.