Autorizan al Tri 22 jugadores en JJOO

CIUDAD DE MÉXICO.- Sebastián Jurado, Fernando Beltrán, Jesús Ricardo Angulo y Eduardo Aguirre se sacaron la lotería: irán a Juegos Olímpicos.

El técnico Jaime Lozano ya no tendrá que tomar la dura decisión de cortar a los futbolistas, como en su momento Ricardo Antonio La Volpe lo hizo con él. CANCHA sabe que el Tricolor tiene luz verde para viajar con 22 jugadores a Tokio.

Eso sí, la única condición es que por partido solo podrán inscribir a 18 jugadores, de esa lista de 22. De esa manera, todos los convocados tendrán opciones de jugar.

Además, se amplió el plazo para la inscripción de la plantilla que representará a la Selección Mexicana de futbol en Tokio 2020. La FMF tiene hasta el viernes para presentar el listado, aunque no necesariamente se hará público dicho día.

La autorización de 22 jugadores es una bocanada de oxígeno no solo para los futbolistas que no tenían seguro su sitio, sino para el propio Jaime Lozano ante la posibilidad de algún contagio de Covid-19 o de una lesión. El problema es que de no haber permitido el viaje de los 22 elementos, en caso de cualquier baja el sustituto tendría que estar disponible 24/7 y emprender el largo viaje a tierras niponas, lo cual sería contraproducente desde el ángulo que se mire.

Los tiempos actuales exigen flexibilidad de las autoridades de JO, para preservar la salud de los deportistas.

En condiciones normales, la entrega de la convocatoria se realiza con un mes de anticipación, pero el comité organizador de Tokio 2020 también se ha mostrado laxo en ese tema, debido a los atrasos en los procesos clasificatorios derivados de la contingencia sanitaria global por coronavirus.

Jaime Lozano aún no anuncia quién sería el reemplazo de José Juan Macías, pero ya existe una plantilla muy bien perfilada para representar a México a partir del 22 de julio, en el duelo contra la Francia de André-Pierre Gignac y Florian Thauvin.

EL TRI OLÍMPICO

Este sería el representativo de México en Juegos Olímpicos, a falta de un jugador más: