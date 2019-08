Aunque se hizo la vasectomía… ¡Facundo quiere tener más hijos!

En junio de 2016, Facundo y Esmeralda Palacios anunciaron su divorcio tras 20 años de relación, tres años después la separación se legalizó. Ahora el conductor está pensando formar una nueva familia al lado de su novia Delia García.

Esteban Facundo Gómez Bruera se dice más enamorado que nunca de Delia, a quien muchos conocimos por medio del reality de sobrevivencia La Isla: La Revancha, versión que transmitió TV Azteca en 2014. A poco de concretar su divorcio, el conductor de “Mi pareja puede” aclaró que la diseñadora de modas es el amor de su vida.

El polémico presentador de televisión quiere una nueva familia, lo está considerando e incluso ya lo platicó con su actual pareja. En entrevista con el diario Basta!, Facundo informa que de tener más hijos será vía in vitro ya que hace mucho tiempo se hizo la vasectomía.

“Si lo he platicado con mi mujer, pero me queda claro que tendría que ser por un método de fertilización in vitro… Como saben, yo me hice la vasectomía y después de 6 años tengo entendido que ya no puede ser reversible. Yo ya tengo a mis hijos, pero si es así, buscaríamos dos” Facundo

Actualmente, él es padre de tres: Valentina, Mila y Lorenzo, frutos de su pasada relación con Esmeralda.

Sin embargo, no todo está dicho, tanto el conductor del reality “Resistiré” como Delia disfrutan su libertad. Incluso, Facundo no quiere volver a casarse por la vía religiosa, de hacerlo sería simbólicamente.