Aunque hizo alto chocó con una camioneta

NUEVO LAREDO, TAM.- Daños por varios miles de pesos fue el saldo de un aparatoso accidente ocurrido la mañana del martes en céntrico crucero, informaron autoridades viales.

Adriana, de 28 años, conducía un Nissan Versa modelo 2007, sin placas, circulando de oriente a poniente sobre la calle Independencia.

Al llegar a la intersección con la avenida Jesús Carranza, la conductora realiza el alto correspondiente y al reanudar su marcha, choca de frente contra el costado de una camioneta de carga.

Se trata de una Hyundai H100 modelo 2009, placas mexicanas, manejada por José Alberto, de 36 años, quien iba sobre Jesús Carranza de norte a sur, contando con vía de preferencia.

Tras el impacto ambas unidades quedaron en medio de los carriles de la transitada avenida.

Los conductores involucrados salieron ilesos. Fueron valorados por paramédicos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos.

“Vengo por Independencia, realizo alto y no veo a nadie, al avanzar veo la troca, no sé a qué velocidad venía, ya que no la vi”, fue lo declarado por Adriana a elementos de Tránsito y Vialidad Municipal.