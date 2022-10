Aumento al salario mínimo no debe afectar la inflación: CCE

CIUDAD DE MÉXICO.- El incremento al Salario Mínimo General debe fijarse de manera que no dispare la inflación, dijo el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes.

Expuso que no servirá de nada dar un aumento que al final signifique también un incremento de precios de los productos de la canasta básica.

Lo importante es fijar un alza salarial “que no vaya a romper el equilibro sobre todo en este tema de inflación para que no se me vaya a disparar y a la hora que se dispare, pues de nada sirve levantarlo porque les sube todo, toda la canasta básica y todo ya está, entonces sería una escalera de no alcanzar”.

Es necesario “ser muy serios en la parte de propuesta para que no se desequilibre (el balance salario-inflación), pero que sí haya incremento para los trabajadores, como se ha hecho cada año”.

Durante la presentación de la campaña integral para la detección y atención oportuna del cáncer de mama, afirmó que para el sector privado hay que promover la formalización de los informales tanto en la parte comercial como en la generación de empleos.

Concerniente a las opiniones de algunos funcionarios de gobierno que no ven problemas con la formalidad, Cervantes consideró que “ahí tenemos un punto de distancia, porque nuestra posición es al contrario, para nosotros se llama competencia desleal la informalidad y nosotros sí tenemos que nuestra posición es al contrario’.

Sobre la llegada de Antonio Martínez Dagnino, al frente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dijo que tiene experiencia en la recaudación y eso es muy bueno.

En lo relativo a la campaña de detección de cáncer de mama, dijo que se ofrecerán mastografías digitales a un precio de 390 pesos, que en los casos que sean necesario incluirá ultrasonido y biopsia.