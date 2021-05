Aumentan ventas de plantas

NUEVO LAREDO, TAM.- La actual época, es la ideal para realizar la reforestación de áreas verdes o patios de los hogares de Nuevo Laredo.

Esto lo tiene muy claro la gente ya que en este el último mes se han incrementado las ventas en los Viveros que se ubican sobre la Paseo Colón, entre ellos está el que atiende el jardinero Carlos Roberto López.

“Las familias han buscado aprovechar la primavera porque es la época ideal para plantar y trasplantar, esto debido a que muchas plantas y árboles se quemaron con la helada de febrero”, comentó.

Cada año, la gente busca algún determinado árbol o planta, en este 2021 se está vendiendo de todo.

“Este año las personas no han buscado una planta en específico, sino que han optado por la variedad, ya es temporada de plantar en su casa, no hay una planta o árbol que la gente prefiera”, agregó.

Una recomendación que hizo el jardinero es que la gente opte por plantar árboles o plantas que resisten las fuertes temperaturas de verano, pero especialmente que les den los cuidados que requieren.

“Lo que importa para que una planta resista, es que todos los días le echen agua, que la rieguen y la estén cuidando, todas las plantas se pueden adaptar a los diferentes climas, pero se tienen que tener los cuidados necesarios, hay que identificar cuales son desérticas y más resistentes y cuales no y deben regarse a diario. En caso de que no se pueda regar todos los días, se puede adquirir una desértica que no requiere de ser regada diariamente”, comentó.

El costo mínimo de una planta es de 65 en adelante y se pueden adquirir en Paseo Colón 2315, en la colonia Madero.