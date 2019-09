Aumentan los clientes al Mercado Municipal

NUEVO LAREDO, TAM.- Comerciantes instalados en el llamado Mercado Municipal, se esfuerzan por atraer y mantener a clientes.

Este espacio comercial, ubicado en la esquina de Héroe de Nacataz y Berlin en la colonia Luis Donaldo Colosio, es ocupado por personas que expenden diversas mercancías, tales como verduras, fruta, comida, ropa y hasta animales domésticos.

“Pocos meses después de su apertura, conseguí un lugar para instalar mi negocio de comida, no lo niego he pasado momentos difíciles al no tener clientes, pero no me he rendido al contrario siempre venimos pensando positivamente, ahora ya tenemos clientes y regularmente la comida que preparamos se termina”, comentó Yolanda Moreno, quien tiene un negocio de comida.

Pensado originalmente como un mercado en el cual se expendieran verduras de todo tipo y fruta, ahora tiene negocios de diversos giros.

Es por ello que el negocio dedicado a la venta de verduras y frutas, es uno de los más concurridos, comentó Felipe Moreno García, responsable de este negocio.

“Tengo varios meses trabajando en este negocio dentro del Mercado Municipal, quizás porque la mercancía que vendemos es frutas y verduras los clientes no nos faltan, siempre hay mujeres amas de casa que aquí encuentran lo necesario para preparar la comida en su hogar”, aseguró Moreno García.

Así comerciantes de otros giros, igualmente luchan durante todos los fines de semana por permanecer en este mercado, pero también por atraer a un mayor número de clientes.