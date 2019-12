Aumenta clonación de tarjetas en Diciembre

CD. VICTORIA, TAM.- Los casos de clonación de tarjetas de crédito y débito se disparan durante la temporada de fin de año, por lo cual alertamos a los usuarios de los servicios financieros que tengan precaución al hacer pagos con dinero de plástico, adelantó Anel Morón Guzmán.

Durante la temporada en que las personas reciben sus aguinaldos y cajas de ahorro, es cuando las personas que se dedican al ilícito de clonación de tarjetas de crédito y débito incrementan su actividad, señaló.

El Presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Matamoros señaló que durante esta temporada del año, este tipo de ilícitos dispara en casi el 50% las quejas.

Ante ello destacó se debe tener precaución, no sólo al pagar bienes o servicios por esta vía, sino también al sacar dinero o realizar cualquier otro movimiento en cajeros automáticos.

“Estadísticamente, es en el mes de diciembre cuando la Comisión Nacional de la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUSEF, recibe la mayor cantidad de denuncias por cobros indebidos, los cuales por lo regular se realizan por medio de tarjetas que han sido clonadas”, indicó.

Solicitamos a los usuarios de servicios financieros que al momento de realizar cualquier tipo de uso de su tarjeta de crédito o débito tomen en cuenta una serie de recomendaciones, como es el no perder de vista el plástico, a fin de evitar que algún empleado use una máquina con la que pudiera clonar la tarjeta en una modalidad cada vez más común, término diciendo.