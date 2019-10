Aúlla el melodrama ‘Cuna de Lobos’

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace 33 años, los aullidos de una familia única, con una matriarca de antología, dejaron huella en la historia de la pantalla chica mexicana con Cuna de Lobos.

“Es un halago, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad, el hacer Cuna de Lobos, especialmente porque es la joya de la corona de Televisa”. Giselle González, productora

La noche de este lunes, a las 21:30 horas por las Estrellas, la manada regresará a la televisión: por fuera, los lobos se proyectarán elegantes, alegres, pero por dentro, tienen apetito de traición, ambición y asesinatos.

Así como podría describirse la relación entre los protagonistas de la nueva Cuna de Lobos, protagonizada por Paz Vega, Gonzalo García Vivanco, Diego Amozurrutia, José Pablo Minor, Paulette Hernández, entre otros.

Uno de los temas importantes de la trama es el tráfico de diamantes, lo cual, de acuerdo con la productora Giselle González, fue un punto difícil de abordar.

“Siempre que tocamos este tipo de temas es una obligación que tenemos para que uno pueda retratar justamente lo que sucede.

“No es sólo hablar de esta situación y ya, sino hay que adentrarse a lo que sucede alrededor, cómo es el trato, qué viven estas personas, físicamente cómo es el lugar, el proceso donde se lleva a cabo todo eso y la verdad es que obtuvimos un gran realismo en estas escenas”, afirmó González en entrevista.

Catalina Creel (Vega) hará la vida imposible de algunos a su alrededor: no sólo manipulará sus propios sentimientos, sino también a los que la rodean.

“Creel es una mujer que vive en una apariencia constante, en un mundo de mentira y por dentro es todo lo opuesto a lo que proyecta.

“Eso es lo que me llamó la atención de este personaje. Yo soy una de las actrices que me muevo más por mi instinto y cuando vi el guión y la historia, me enamoró”, dijo Vega.

La incorporación de la figura española como estrella principal del melodrama fue, en opinión de la productora, una gran experiencia.

“La relación con Paz, maravillosa, porque trabajar con una estrella internacional resultó espectacular. Una mujer muy profesional”, consideró González.

Quien estará a los pies de la villana será Gélica (Azela Robinson), quien dijo que sus interpretaciones son un homenaje a la actriz María Rubio, actriz que dio vida a Catalina en 1986.

“Acababa de llegar a México y vi la original Cuna de Lobos. Fue en ese proyecto donde yo redescubrí a María Rubio.

“Este proyecto significa mucho para mí emocionalmente, porque María era como mi mamá en la vida real. La recuerdo con un gran sentido del humor, filosa, amorosa, con una humildad extraordinaria”, sostuvo Robinson.

Amor, traición, venganza y mucha adrenalina es lo que ofrecerá la nueva versión, la cual, de acuerdo con la productora, será completamente distinta a la que se presentó hace unas décadas.

Emma Escalante, Michelle González, Juan Ríos, Carlos Aragón, Osvaldo de León, Flavio Medina, Nailea Norvind, son algunos actores que completan el elenco de la historia.