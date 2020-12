Atropellan a mujer y muere en la Nacional

Se trata de una fémina, de entre 45-50 años, indigente. No traía consigo documentos que pudieran servir para su identificación.

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer en condición de calle, fue atropellada y murió por las graves lesiones, en hechos ocurridos en la Carretera Nacional, anoche, al cierre de edición. La persona no traía consigo documentos que pudieran servir para su identificación.

Se trata de una mujer, de entre 45-50 años, indigente. La noche del miércoles se reportó al Centro de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones C-4, que en la Carretera Nacional a la altura del kilómetro 10.5, frente a Euro Gas había una persona lesionada, por atropellamiento.

Paramédicos de la D i re c c i ó n de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar y al llegar revisaron los signos vitales de la mujer, confirmando que ya había fallecido. Por indicios encontrados en el lugar, se estableció que la mujer en situación de calle iba cruzando la Carretera Nacional y fue atropellada por un vehículo, cuyo conductor no detuvo su marcha y escapó.

La fémina murió en forma casi instantánea. Vestía dos suéteres, uno gris y uno morado, pantalón negro, calcetines negros y tenis rojos.

De la muerte de la mujer indigente dieron fe, agentes de la Policía Investigadora, que ordenaron el traslado del cuerpo a una funeraria para la práctica de la autopsia