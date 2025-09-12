Atrae “Bebeteca” de Nuevo Laredo a madres con niños de primera infancia

Nuevo Laredo, Tam.- La “Bebeteca”, un espacio inaugurado recientemente que brinda actividades recreativas a niños de 0 a 3 años en la Infoteca “Sor Juana Inés de la Cruz”, es constantemente visitada por madres de familia para el sano esparcimiento y el desarrollo cognitivo de sus hijos.

Tan sólo del 15 de julio al 30 de agosto, 229 personas han hecho uso de este espacio creado por el Gobierno de Nuevo Laredo en coordinación con el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA).

“Este es un espacio amigable, enfocado a la etapa de la primera infancia que abarca de 0 a 3 años e incluso hasta 6 años, donde las madres de familia desarrollan actividades lúdicas con sus hijos que les permiten fomentar el amor por la lectura a través del juego”, dijo Marcos Rodríguez Leija, Coordinador de Bibliotecas.

“Con los niños se trabaja a ras del suelo y con libros adaptados de tela, con sonidos o colores llamativos, así como cuentacuentos, música, títeres y otro material didáctico para el desarrollo sensorial, cognitivo, emocional y social de los menores”, agregó el funcionario.

Este tipo de espacios también impulsan la socialización entre la comunidad y permiten a los padres de familia contar con recursos y actividades que pueden replicar y disfrutar con sus hijos en sus hogares.

La “Bebeteca” se ubica en el área infantil de la Infoteca “Sor Juana Inés de la Cruz”, situada en Eva Sámano y Villagrán, en la colonia la Fe. Su acceso es totalmente gratuito y los horarios de uso son de lunes a viernes de 8:00 am a 8:00 pm y los sábados de 8:00 am a 2:00 pm.

Cabe destacar que su funcionamiento no es el de una guardería y es necesario que los padres estén presentes con sus hijos durante las actividades desarrolladas. Para mayores informes los interesados pueden comunicarse al teléfono (867) 101-7523.