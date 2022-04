Atiza Charles Turner llamarada del swing

CIUDAD DE MÉXICO.-El cantante y compositor estadounidense Charles Turner traza la escena del bebop en Harlem, Nueva York, al que llama «el corazón del jazz», y con su privilegiada voz, educada desde niño, mantiene vivo el espíritu del swing.

En el inicio de una gira por México, se remonta en entrevista a los emblemáticos lugares de Harlem y los monstruos del género: Thelonious Monk, pianista de Minton’s Playhouse, y Ella Fitzgerald, vocalista primero y luego al frente de la orquesta de Chick Webb.

«Cuando hablamos de la era del swing en el jazz, en general de la era del bebop, tenemos a Minton’s, que aún sigue ahí en Harlem, donde Thelonious Monk y otros músicos fantásticos crearon el bebop, o Savoy Ballroom, que era el lugar por excelencia a donde la gente iba a bailar swing con la orquesta de Chick Webb y Ella Fitzgerald. Cuando él murió, Ella Fitzgerald dirigió la orquesta por unos siete u ocho años», recuerda el músico.

«Tan solo imagina a Ella Fitzgerald cantando en ese local y desarrollando su sonido y su estilo».

Harlem, entonces, es realmente el corazón del jazz, donde incluso se desarrolla, en especial en la ciudad de Nueva York, añade Turner, quien ya se ha presentado en el mítico Minton’s.

Y aún percibe el músico aquel espíritu en Harlem.

Después de viajar y presentarse durante dos años con una banda de swing, el cantante decidió que era hora de formar la propia, Charles Turner & Uptown Swing, y lo mejor que puede pasarle, admite, es que el público, al escucharlos, se ponga a bailar.

Turner se siente parte de la tradición, pero a la vez toma sus elementos para ofrecer algo «fresco y nuevo» en el escenario, lo cual se propone hacer con sus composiciones.

«Quiero traer al presente ese espíritu de Ella Fitzgerald y de Thelonious Monk», declara.

Comenzó a escribir desde sus años en el Berklee College of Music, alentado por sus compañeros. Una de esas dos tempranas composiciones, «When You’re in Love», aparece en su primer álbum Dreamers (2014), y ha recibido elogiosas críticas con su disco Single & Love, producido por el percusionista Ulysses Owens Jr. Y no ha dejado de escribir.

Turner se propone contar una historia a través de lo que escribe y canta, historias que sean familiares para una audiencia de hoy.

Por otra parte, se declara orgulloso de sus raíces musicales. Proviene de una familia musical con un padre que era músico de jazz en Nueva Orleans y cantante, al igual que su madre, además de una rama familiar extensa de compositores.

Como muchos músicos del género, Turner comenzó a cantar en la iglesia desde muy niño, prácticamente desde que nació.

«Tengo un video que lo prueba», ríe al otro lado del teléfono, al inicio de una gira mexicana a través del ciclo NY Jazz All Stars. «Crecí en la iglesia cantando», sentencia.

Cantante desde niño, a sus facultades naturales se agregaron posteriormente sus estudios en Berklee College of Music.

«El jazz requiere de una gran conexión espiritual y emocional, pero también intelectual», dice. Algo parecido a la experiencia en la iglesia. «Todo proviene del mismo espíritu».

Aunque Turner acabaría por decantarse por el swing y el espíritu de Harlem.

Celebrará mañana en la Ciudad de México el Día Internacional del Jazz con un concierto con su banda en El Cantoral, a las 20:30 horas, en la última sesión del ciclo NY Jazz All Stars, con una selección de estandars del American Songbook y piezas propias.

«Al celebrar el jazz, estamos celebrando la belleza y la unión que crea», asegura.

ASÍ LO DIJO

Charles Turner, jazzista.