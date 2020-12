Atienden a 15 pacientes en Hospital Covid

NUEVO LAREDO, TAM.- Como lo había pronosticado desde hace días el doctor Jesús González Cepeda, director del Hospital Covid, a medida que pasan los días de este mes de diciembre, en el hospital se iban a ver incremento de internamientos de pacientes, ello debido a la movilidad de las personas.

El médico mencionó que actualmente tienen internados 15 pacientes afectados por el coronavirus, entre los cuales tres de ellos están graves, de seguir la población de no hacer caso de quedarse en casa, las camas del hospital se podrán saturar, y con ello los tanques de oxígeno.

“Lo que yo veo es que se aproxima una situación muy crítica, por el hecho de que muchas personas no entienden y no toman conciencia de que no hagan reuniones, que no hagan posadas, que se mantengan mejor en casa, pero parece que hacen todo lo contrario”, dijo.

Agregó que han estado llegando muchas personas con los síntomas de coronavirus, las cuales son enviadas al Centro de Salud para que les realicen la prueba, y saber si es Covid, o si es dengue, que son las dos enfermedades que más están incidiendo en la población.

Precisó que es muy probable que para enero la situación se vea más complicada precisamente por los festejos de Navidad, Año Nuevo y día de reyes, a tal grado que de nueva cuenta se tenga que reconvertir el Hospital General “Solidaridad”, en Hospital Covid.

Reveló que ya en los próximos días el Hospital Covid puede alcanzar una capacidad de ocupación del 50 por ciento, lo que ahí no se quedará, pues se prevé que los contagios e internamientos conforme pasen los días se vayan incrementando.

Destacó que desafortunadamente una buena parte de la población desatiende el llamado sobre las medidas de sanidad que a diario emite tanto la Secretaría de Salud como Salud Municipal, como es el lavado de manos, utilizar gel antibacterial, seguir con la sana distancia y el uso del cubrebocas.

“Ya nos cansamos de repetir a través de los distintos medios de comunicación que si no hay necesidad de salir que se queden en casa, que no acudan donde hay aglomeraciones, porque una persona que sea asintomática, puede contagiar a más personas, sin darse cuenta”, indicó.

González Cepeda por último informó que este virus continúa matando a muchas personas, por ello se exhorta a las personas a tomar toda clase de medidas de sanidad, las más importante no salir de casa, si se tiene que salir usar el cubrebocas.