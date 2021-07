Atiende Sanmiguel de manera directa peticiones de 3 colonias

NUEVO LAREDO, TAM.- Vecinas y vecinos de Bonitos Toboganes, Blanca Navidad y Loma Bonita fueron atendidos directamente por el presidente municipal, Arturo Sanmiguel Cantú, a través del programa social ‘Miércoles Ciudadano’.

En esta edición virtual, el alcalde brindó apoyos principalmente en materia de salud, como el caso de Alfredo Medina, quien necesita de un estudio sanguíneo y el Seguro Social no cuenta con el equipo.

“Mi petición es porque yo no trabajo, soy una persona pensionada, a mí me pagan por mes y no es suficiente para cubrir mis gastos, gracias señor presidente por este apoyo y por todo lo que hace por Nuevo Laredo”, expresó el ciudadano.

El alcalde también atendió a Luz Tijerina, de la colonia Loma Bonita, quien solicitó apoyo para adquirir unos medicamentos, pues padece de osteoporosis.

“Tengo mis dedos hinchados, a ver si me pueden ayudar con el medicamento porque me duelen bastante, al caso que no puedo ni dormir del dolor y agradezco que me enlazaran con usted para recibir mi apoyo”, manifestó la vecina.

Asimismo, de la colonia Blanca Navidad, la madre de familia Alma Maribel Lizarraga solicitó una silla de ruedas al gobierno municipal para su pequeña hija de 4 años, quien no puede caminar, pues es discapacitada.

El presidente Arturo Sanmiguel recalcó que con el programa ‘Miércoles Ciudadano’ atiende principalmente a las y los neolaredenses en temas de salud y educación.

“Es parte de lo que está haciendo el gobierno municipal apoyando salud y educación, así que vamos a estar muy cerca de ellos, lo vamos a seguir realizando hasta el último día de trabajo”, puntualizó.