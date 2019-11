Atiende Rivas peticiones de colonia Nuevo Progreso

NUEVO LAREDO, TAM.- Entre las acciones realizadas se encuentra la reparación de 50 baches, limpieza de 17 pozos de visita y 4 terrenos baldíos, barrido de 8 mil 750 metros lineales de calle, cambio de 8 señalamientos entre otros servicios.

Agradecen vecinos del Fraccionamiento Nuevo Progreso solución a peticiones de limpieza, bacheo, poda de árboles, reparación de fugas de agua, entre otras, que atendió el presidente municipal Enrique Rivas a través del Programa Acción Inmediata (PAI).

En recorrido por diversas calles de la colonia, Rivas junto a la regidora del sector, Samantha Bulás, escuchó de manera directa las peticiones que los vecinos le hicieron en la puerta de sus domicilios.

Durante el recorrido, Juanita Jiménez Basurto, de 74 años, solicitó al alcalde apoyo para solventar gastos médicos.

“Sí me va ayudar. Necesito un estudio de pulmón, cuesta muy caro y no tenemos los medios. Mi hija ha realizado loterías y actividades pero llevamos muy poquito. El costo es de 20 mil pesos en Monterrey y 40 mil aquí en Nuevo Laredo; pero el presidente me va apoyar”, dijo Jiménez Basurto.