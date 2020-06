Atiende Rivas ‘Miércoles Ciudadano’, ahora virtual

Presidente Municipal asegura que el Covid-19 no detendrá las acciones en favor de las y los neolaredenses

NUEVO LAREDO, TAM.- El alcalde Enrique Rivas, reinició el programa ‘Miércoles Ciudadano’ en la nueva modalidad de videollamadas, desde su oficina de Presidencia Municipal se enlazó con las y los ciudadanos para atender sus peticiones, y aseguró que la contingencia por el Covid-19 no detendrá el trabajo que se realiza en favor de los neolaredenses, escuchará y dará respuesta a las necesidades de la población.

“Estamos empezando esta nueva etapa para recuperar los ‘Miércoles Ciudadano’ ahora en línea y seguir teniendo la comunicación y respetar lo que había hecho de programar un día a la semana para que las y los ciudadanos puedan hacer la petición directa y nosotros como gobierno tener esa responsabilidad y seguirles cumpliendo”, dijo Rivas Cuéllar al atender la primera videollamada.

El primer enlace se hizo desde la colonia Nueva Era, las vecinas María de los Ángeles Martínez Cardozo, María Cristina Zúñiga Alonso y María de Jesús Herrera Montaño, le solicitaron la instalación de una malla completa en la plaza ubicada en Privada 22C, alumbrado público y topes para disminuir la velocidad de los vehículos.

El Presidente Municipal respondió que se cumplirá su petición en un lapso de 3 semanas.

Otra videollamada que realizó el alcalde fue con la ciudadana María Guadalupe Torres Hernández, de la colonia Los Olivos 1, expuso la necesidad de atención médica para su madre de la tercera edad quien no puede salir de casa por enfermedad.

“Pedí al presidente la asistencia de ‘Médico a tu puerta’ ya que mi madre está enferma, el alcalde me dijo que nos va a apoyar con el servicios y las medicinas, ya que por el problema del Coronavirus no podemos trasladarnos a un hospital, es una ayuda muy grande, si la calificamos del 1 al 10, pues se lleva el 10. Yo voy a creer en él”, dijo Torres Hernández.

El edil afirmó que este mismo miércoles, personal de la Dirección de Salud acudiría a la casa de la señora María Guadalupe para consultar a su mamá y brindarle la atención en la compra del medicamento.

“Te vamos a enviar un médico hoy mismo, le vamos a comprar las medicinas y le vamos a estar ayudando a tu familia, cuídala mucho”, pidió a María Guadalupe.

Otra ciudadana que se conectó vía conferencia con el alcalde, fue la señora Isabel Medina Elías, habitante de la colonia Nueva Victoria, quien solicitó el apoyo de una silla de ruedas y del programa ‘Médico a tu Puerta’.

“Un saludo señor presidente, gracias por esta ayuda, te pido una silla de ruedas y ‘Médico a tu puerta’ para que me siga checando, como ve no tengo en que moverme, mi esposo es quien me apoya, muchas gracias a Usted y a su equipo”, expresó.

En cuestión de limpieza y reparación de infraestructura urbana, las vecinas Olga Lidia García, de la colonia Voluntad y Trabajo 3 solicitó la rehabilitación de banquetas en la calle Río Loira cuadra 13, 15 y 16 y Elizabeth Lino Guerra, de Los Olivos 2, pidió al Presidente la limpieza de lote baldío ubicado en Río San Lorenzo.

En el ‘Miércoles Ciudadano’ a través de videollamadas, acompañaron al alcalde la regidora encargada de la Comisión de Bienestar Social, Silvia Delgado Pérez; secretaria de Bienestar Social, Iliana Medina García; secretaría de Servicios Públicos Primarios, Irma Richer de León y Moisés Salinas, representante de la Secretaría de Obras Públicas.