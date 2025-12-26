Atiende Municipio avistamiento de cocodrilo en El Laguito y arroyo El Coyote

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo, a través de la Dirección de Protección Civil y Bomberos, en coordinación con el Zoológico Municipal, atiende el reporte del avistamiento de un cocodrilo en las inmediaciones de El Laguito y el Arroyo El Coyote, registrado durante la madrugada de este día.

El director de Protección Civil y Bomberos, Humberto Fernández Diez de Pinos, informó que el reporte se recibió alrededor de las 12:40 a.m., luego de que ciudadanos difundieran en redes sociales un video donde se observa al ejemplar en la zona oriente de El Laguito.

Tras el análisis del material, se confirmó que se trata de un cocodrilo de tamaño mediano que presuntamente intentó cruzar la carretera, pero al encontrarse con el muro de contención regresó hacia el arroyo.

Por su parte, Daniel del Fierro Cárdenas, director del Zoológico de Nuevo Laredo, explicó que el ejemplar corresponde a una especie conocida como Moreletii, la cual no es nativa de la región, por lo que se presume que estuvo en cautiverio y fue liberada de manera irresponsable.

Indicó que ya se trabaja de manera conjunta con Protección Civil para la colocación de trampas especializadas con el objetivo de capturarlo de forma segura y trasladarlo al zoológico para su resguardo.

Ambos funcionarios hicieron un llamado a la ciudadanía a no acercarse, no intentar capturarlo y evitar ingresar al agua, ya que ni El Laguito ni el brazo del río son balnearios.

Aunque el ejemplar no representa un riesgo si se mantiene a distancia, puede volverse defensivo ante la cercanía de personas. En caso de avistamiento, se exhorta a reportarlo de inmediato a Protección Civil y Bomberos, proporcionando la ubicación exacta para una pronta intervención.

Las autoridades reiteraron que continuarán con los recorridos de vigilancia durante la noche, periodo en el que este tipo de reptiles suele desplazarse con mayor facilidad, y pidieron la colaboración de la población para garantizar la seguridad de todos, siguiendo las indicaciones oficiales y evitando la difusión de información no confirmada.