Atentan contra economía nacional

CD. VICTORIA, TAM.- La aprobación de la Ley de Ingresos del Gobierno Federal para el próximo año, por parte del Congreso Federal apoyado por MORENA, es una incongruencia que no cumple con las necesidades del país, sostuvó José Benítez Rodríguez.

Con esta Ley se está atentando contra la estabilidad económica del país y contra la economía familiar, en el desarrollo y la generación de empleos y en el desarrollo del campo mexicano, dijo.

“Estamos convencidos que se requieren medidas inmediatas que atiendan las necesidades de las familias”, dijo al señalar que por ello el PRI había planteado la disminución del IVA e ISR para los mexicanos que viven en la frontera sur y norte del país, que no solo sea un decreto, sino que quede plasmado en la ley.

El Secretario General de este partido en Tamaulipas agregó que para apoyar la educación, se propuso la deducción al 100% de las colegiaturas escolares en todos los niveles, a fin de mejorar los beneficios de las familias que invierten en la formación de sus hijos.

Frente a ello, dijo que el grupo de Morena se negó́ a considerar estas propuestas en favor de las familias mexicanas, por ello el grupo parlamentario del PRI votó en contra de los dictámenes.

Dijo que el paquete económico presentado es altamente irresponsable, pues está basado en buenas intenciones, y no atiende la realidad actual del país.

“La Ley de Ingresos aprobada por Morena es el reflejo de una política económica irresponsable destinada al fracaso, con una recaudación de impuestos voraz que afecta la economía de los que menos tienen”, agregó.

Destacó además que las expectativas de crecimiento para el próximo año, son más que optimistas, ilusorias, pues no están sustentadas en una base real y son contrarias a las estimaciones de especialistas y calificadoras.

Agregó que las perspectivas sobre la producción petrolera y los precios del petróleo son meras fantasías. Se comprometen recursos que aún no se tienen.