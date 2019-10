Atacarán rezago en Fiscalía

CD. VICTORIA, TAM.- La Ley General en materia de delitos electorales establece que todas las fiscalías de delitos electorales en la República deberán de contar con recursos humanos, materiales y financieros en ese sentido, debemos continuar impulsando la dependencia de esta instancia en Tamaulipas, dijo René Osiris Sánchez Rivas.

El Fiscal Especializado en Delitos Electorales comentó que al asumir está responsabilidad en Tamaulipas, está revisando todos los asuntos, aquellos que estén en trámite y los que puedan formar parte del rezago.

“Vamos a darle a Tamaulipas una eficiente investigación de los delitos electorales empolvados o no se van a sacar adelante”, señaló.

Estar al frente de esta Fiscalía es un reto enorme, no es un asunto menor, por ello, estamos comprometidos a realizar un buen trabajo al frente de esta responsabilidad, indicó.

Rechazo que la designación en este nuevo cargo sea un premio por haber resuelto la mayor parte de los casos que llegaron al Tribunal Electoral.

En todas las fases que he desempeñado, siempre he resuelto, no ha modo de los partidos si no modo de los ciudadanos, no me tiembla la mano para aplicar lo que la ley señala, remarcó.

Dijo que dentro de su proyecto de trabajo se encuentra el hecho de dar una amplia difusión a la labor que se desarrolla dentro de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Queremos que los ciudadanos tamaulipecos sepan que cuentan con una Fiscalía Especializada en este tipo de delitos, y al mismo tiempo, debemos de dar también una amplia difusión a lo que son propiamente este tipo de delitos, indicó.

Ya hay una confianza de la ciudadanía y lo que queremos es multiplicarla, sembrar en las próximas generaciones, para que sepan que instituciones tenemos, hay que hacer un gran trabajo, precisó.