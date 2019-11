Atacan obesidad y diabetes con “Feria de la Salud”

NUEVO LAREDO, TAM.- Hoy viernes, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste), ubicado en Bolívar y Reynosa, realizará la “Feria de la Salud” de 9 a una de la tarde.

Ayer jueves hubo pláticas sobre la diabetes, así como la problemática de la obesidad.

Lo anterior lo dio a conocer el nutriólogo Erik Gerardo Gutiérrez Soto, encargado del programa de Prevención y Regresión de Peso y Obesidad, quien agregó que en esta actividad es entorno al “Día Mundial de la Diabetes y de la Obesidad”, y es para toda la población abierta de manera gratuita”.

“Ayer jueves se impartió una plática de todo lo relacionado con la diabetes, además a las personas que vinieron se les checó el nivel de glucosa y la presión arterial, así como medición de cintura y cadera, peso, talla y estatura, el día de hoy habrá una plática sobre educación correcta, y terapias de relajación”, señaló el encargado del programa.

Agregó Erik Gerardo Gutiérrez que el objetivo principal de esta “Feria de la Salud” es captar la atención de las personas para que de alguna manera aprendan a cuidarse, sobre todo que entiendan que hay manera de cuidarse, porque la gran mayoría no tiene la información adecuada. Hoy habrá pláticas de nutrición y rifa de masaje para los pies.

La señora Patricia Quintero indicó que este tipo de acciones que realiza el Issste son bastante buenas para toda la población ya que de esa manera pueden saber cómo anda su salud, sobre todo porque muchas personas no procuran acudir con el médico, lo hacen cuando son afectadas en su salud.

“A mí me checaron lo que fue peso, talla, el nivel de glucosa y la presión arterial, y salí en todo bien, y eso pues me da gusto que no tenga nada y seguir cuidándome”, expresó.

Por otra parte el doctor Jaime Gutiérrez Serano, quien impartió el tema “Qué es la Diabetes”, manifestó que el 10 por ciento de la población tiene diabetes, y casi el 70 por ciento de obesidad la padecen los adultos, lo que posteriormente viene provocando la diabetes, sobre todo si tienen una vida sedentaria.

Destacó que son muchas las condiciones las que van provocando al paso del tiempo que se siga incrementando esta enfermedad crónicodegenerativa, en la que poco a poco se empieza a iniciar una diabetes que no se controla.