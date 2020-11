Así será el Teletón 2020

CIUDAD DE MÉXICO.- Sin importar las adversidades, el mexicano siempre busca ayudar a quienes más lo necesitan.

Al menos así lo cree el Presidente de Fundación Teletón, Fernando Landeros quien anunció que este 5 de diciembre transmitirán el evento anual, con algunas modificaciones, adaptándose a la nueva normalidad.

“Este es el Teletón más importante, es el más necesario, es cuando más nuestros niños y sus familias lo necesitan porque estamos viviendo dolor, pérdida de ingresos, empleo, generación de pobreza, si a esto agregamos la condición de la discapacidad, del cáncer o del autismo, hoy el reto es mucho más grande”, afirmó Landeros en conferencia de prensa.

Por ello, conscientes del estrés que se vive actualmente en la sociedad, debido a la crisis sanitaria, este 2020, Teletón no fijará una meta económica a alcanzar, ya que su objetivo en esta ocasión es mantener vivo el espíritu de la donación, la esperanza y el amor.

“Siempre hemos sido sensibles al dolor en el País, actualmente hay mucho luto, muertes, pérdida de ingresos, empleos, ante esta situación, Fundación Teletón no quiere cerrar el año con una situación estresante, es por eso que será la primera ocasión que no se propondrá una meta económica. Esto no significa que no tengamos meta, la meta la pones tú (el público), entre todos, la exigencia vendrá de tu corazón.

“No queremos continuar con el estrés tan duro que estamos viviendo porque somos empáticos con lo que el mundo está viviendo”, aseguró Landeros, quien recordó que la meta del año pasado superó los 374 millones 250 mil pesos mexicanos.

Paralelo a la causa, que utiliza la terquedad positiva, a manera de campaña, Televisa ofrecerá una serie de contenidos audiovisuales y de entretenimiento que completarán la transmisión la cual iniciará a las 8:00 horas.

Media hora después de haber comenzado la cobertura, proyectarán un especial de Pequeños Gigantes conducido por Galilea Montijo, mientras que, en la tarde, la comedia y diversión se harán presentes gracias al programa de Me Caigo de Risa.

La adrenalina, pruebas físicas y mentales serán asumidas por el reality Guerreros en donde habrá cabida para personas con discapacidad que gusten de estos retos.

El entretenimiento cerrará con una emisión de La Rosa de Guadalupe y una versión inédita de ¿Quién es La Máscara?, con Yuri, Carlos Rivera, Consuelo Duval, Mario Bautista y Juanpa Zurita, como investigadores.

“En el mundo de la producción hay un lema que siempre lo veíamos de lejitos que es que el show debe de continuar, pero este año nos pusieron a prueba desde marzo, con el: ‘quédate en casa’, pero somos bastante tercos, así que hemos hecho una gran labor en cuanto a seguir llevando entretenimiento.

“Este año el reto con el Teletón seguirá siendo ese: proteger a todo un equipo detrás de un gran evento, entre técnicos, talento, nuestros niños, las familias Teletón, todo mundo para lograr un saldo blanco al final de la recaudación”, comentó Eduardo Clemesha, Vicepresidente de Entretenimiento y Comedia de Televisa.

En la parte musical se presentarán diferentes formatos, los pregrabados que correrán a cargo de Paulina Rubio, Piso 21, Lucero, David Bisbal, Sebastián Yatra, Alejandro Fernández, Camilo, entre otros.

Los que serán en vivo, en los foros de la televisora de San Ángel serán Mijares y Emmanuel, Christian Nodal y Los Ángeles Azules.

“Este es un año donde las familias se unen y donde nosotros vemos cómo todas las generaciones ya tienen la cultura de donar, yo lo veo con mi hijo, que desde que él nació ve a su tía con una discapacidad.

“Yo creo que la cultura Teletón ha venido a cambiarnos a nosotros mentalmente la manera de ver la discapacidad y cómo las incluimos en la sociedad porque son tan valiosos como cualquier otra persona”, compartió Galilea Montijo.

Las donaciones serán a través de bancos, servicios de telecomunicación, farmacias, boteo y la página de internet de Teletón.