Así se vive la alfombra roja en premios Emmy 2019

E.U.- Los nominados ya están listos. Los presentadores ya están listos. El mundo está listo. La noche del Emmy 2019, donde se elegirá a lo mejor de las series de televisión, ya está aquí.

El desarrollo de esta clase de eventos no sólo implica la entrega del os premios, sino que los artistas nominados lucirán sus mejores atuendos en la alfombra roja.

Entre los primeros en llegar a la gala estuvieron Sterling K. Brown de la serie “This is Us”, Rhea Seehorn (“Better Call Saul”), Dascha Polanco (“Orange is the New Black”); etc.

LO MÁS DESTACADO DEL EVENTO

El Emmy 2019 podría ser la gala de “Game of Thrones”, la serie más vista en la historia de HBO que ha sido nominada en una cantidad récord para esta ceremonia. Tras ganar algunos premios creativos, podría llevarse más.

Entre los Emmy que “Game of Thrones” podría llevarse están Mejor serie dramática, Mejor guión, Mejor actor, Mejor actriz; etc. Entre sus principales competidores están “Better Call Saul” (AMC) y “Pose” (FX).