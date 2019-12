Así quedó Chávez Jr tras su pelea con Daniel Jacobs

CIUDAD DE MÉXICO.-Julio César Chávez Jr., quien perdió en el sexto round por nocaut técnico frente a Daniel Jacobs, mostró a través de redes sociales los estragos sufridos en su rostro por los codazos del pugilista estadunidense.

El llamado hijo de La Leyenda compartió a través de Instagram un video desde una sala de un hospital, después de su operación de nariz, en donde se disculpó con la afición de Phoenix y comentó que “no se había sentido derrotado” por Jacobs.

“Ayer de la pelea me vine al hospital porque tuve una fractura en la nariz […] me dio con el antebrazo, me dio un buen upper y acá (señalando a la ceja) me pegó un codazo y me hizo 10 puntos. La pelea se paró porque no podía respirar y sobre todo aclarar que en ningún momento sentí que él me venciera boxísticamente”, empezó a explicar Chávez Jr. mientras se limpiaba un poco de sangre que emanaba de su nariz.

View this post on Instagram A post shared by Julio Cesar Chavez Jr (@jcchavezjr) on Dec 21, 2019 at 10:19am PST

Asimismo el púgil mexicano explicó que hoy tuvo la cirugía en la nariz, como comentó Julio César Chávez en redes sociales, y recalcó su sentir de que fue superior a Jacobs en la pelea.

“Me hicieron la cirugía en la nariz hoy y pues yo pienso que boxísticamente pues nunca fue superior a mí, simplemente es su estilo, es un peleador muy marrullero. No se vale que me haya cortado con un codazo […] la pelea iba muy pareja, yo pienso que yo iba arriba en las tarjetas, pero si no puedo respirar pues no podía continuar peleando”.

Chávez Jr. explicó que decidió no salir al sexto round por la cantidad de sangre que estaba tragando y que eso evitaba que pudiera respirar con normalidad. De igual manera criticó que no se le descontaron puntos a Daniel Jacobs por el codazo que le costó 10 suturas.

“No se me hace a mi correcto que no le hayan quitado un punto por el codazo y que fue cuando empecé a perder la visibilidad […] esperemos que en seis semanas comenzaría a prepararnos para ver qué es lo que sigue”, finalizó.