Así puedes evitar fraudes en tus compras por Internet esta Navidad

CIUDAD DE MÉXICO.-En estas fechas, en las que la mayoría de las personas hacen compras online, los ladrones y defraudadores utilizan las herramientas digitales para hacer ofertas falsas, por ello el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, Salvador Guerrero Chiprés detalló que los delincuentes aprovechan la distracción y excesos de confianza de los usuarios de la red.

Este organismo alerta principalmente sobre la plataforma llamada Linio, donde ha comprobado que en su contenido existen ofertas inverosímiles, como por ejemplo, dos pantallas de 75 pulgadas por 20 mil pesos.

En la página es.trustpilot.com existe una clasificación de usuarios que lo ubican como “muy malo”, con 78 por ciento, y con comentarios por incumplimiento y falta de seriedad.

(Recientemente) hay un montón de páginas apócrifas de autoridades y empresas comerciales que venden en línea y se presentan como auténticas. Nosotros mismos estuvimos a punto de comprar dos pantallas dizque en oferta y descubrimos que era una página falsa”, comentó Guerrero Chiprés.

La gente debe conocer que para las compras en línea es importante verificar que los dominios de los sitios web comiencen con https://, ya que la letra “s” es la clave de la seguridad, además se debe evitar abrir enlaces enviados por desconocidos a través de e-mail o redes sociales”.

También han detectado páginas falsas de dependencias de gobierno y empresas en las que invitan a aprovechar la oportunidad para hacer trámites o comprar barato.

En ese sentido, la Dirección General de Delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) alertó sobre la existencia de sitios que defraudan a quienes tienen la urgencia de realizar el trámite del pasaporte.

Ese fue el caso de pasaportemex.com, la cual ya se encuentra fuera de línea, pero en la cual enganchaban para supuestamente agilizar el trámite. La Policía Cibernética aclaró que no hay manera de que el trámite para obtener o renovar el pasaporte se pueda hacer más rápido, señaló que es necesario realizar un prerregistro en línea y programar una cita en la página de trámites del gobierno federal en el apartado https://citas.sre.gob.mx/, después el trámite se realiza en alguna de las oficinas de la SRE.

Algunas de las entidades donde más se han detectado defraudadores que aseguran agilizar la obtención de pasaporte son Jalisco, Tlaxcala, Puebla y Ciudad de México. Estos delincuentes pretenden cobrar entre mil y dos mil 500 pesos por trámite.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, a través de la Policía Cibernética, ha identificado que a través de WhatsApp y correo electrónico se difunden ligas donde supuestamente ayudan a conseguir el pasaporte, pero en realidad conducen a formularios para robas datos personales o defraudar a los usuarios.

La SSC también ubicó que se ofrecía un bono de 40 mil pesos para quienes hayan trabajado entre 1990 y 2018, a través de ligas como http://5ack.com/Mexico/, http://5ack.com/Mx/, donde se suplanta la identidad de la Secretaría del Trabajo.

SEÑALAN QUE AL MP LE FALTA CAPACITACIÓN

La persecución de delitos cometidos en línea aún es mínima, porque el Ministerio Público no tiene capacitación en el tema, por la falta de interés o por saturación de trabajo, consideran expertos.

Las políticas públicas están atoradas en este sentido y casi no se abren carpetas de investigación porque el Ministerio Público considera que no hay delito que perseguir y por eso los números no son significativos.

Entonces no se le da esa importancia para impulsar más políticas públicas por no estar en números rojos”, dijo Cynthia Solís, directora de Lex Inf It Legal Advisory, firma experta en delitos digitales.

La abogada en derecho informático dijo que la Policía Cibernética cumple su función patrullando la red para prevenir, pero aseguró que no hay investigaciones que partan desde el MP.

Advirtió que la incidencia delictiva online suele elevarse en diciembre a través de ofertas, viajes, regalos, descuentos, promociones, canje de puntos o créditos supuestamente muy atractivos, por lo que recomienda estar alerta con correos, ligas y mensajes que no provengan de sitios oficiales.

Solís pide no abrir sitios de fuentes no corroboradas, ofertas increíbles, revisar la ortografía y analizar el diseño del membrete que distingue a la empresa, institución o banco.