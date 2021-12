Así lloran a ‘El Charro de Huentitán’

Vicente Fernández Jr., la Secretaría de Cultura, la Selección Nacional y hasta presidentes han externado sus condolencias por la partida de «El Charro de Huentitán». Aquí algunas de las reacciones por su fallecimiento:

“Aca entre nos

Siempre te voy a recordar

Y hoy que a mi lado ya no estas

No tengo mas que confesar

Que ya no puedo soportar

Que estoy odiando sin odiar

Porque respiro por la herida.” 🎶 #DEP #VicenteFernandez

Abrazos y pronta paz al alma @alexoficial y a toda la familia.🤍🙏🏽

— María León (@Sargentoleon) December 12, 2021