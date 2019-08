Así Joaquin Phoenix se inspiró para hacer la risa de ‘Joker’

The Joker.[Twitter]

E.U.-Joaquin Phoenix interpretará al Joker, en la película de Todd Phillips, en su versión más oscura y retorcida hasta la fecha. ¿De dónde sacó la inspiración el actor ?

​Joaquin Phoenix es uno de los intérpretes que más en serio se toma sus papeles. No hay duda que la película Joker, que tendrá calificación C para adultos y que ya está ganando elogios meses antes de su estreno, no sea una excepción en su carrera.

View this post on Instagram Camera test (w/ sound). Joker. A post shared by Todd Phillips (@toddphillips1) on Sep 21, 2018 at 10:00am PDT

En una reciente entrevista con la publicación italiana Il Vernerdi, Joaquin Phoenix dio una perspectiva de hasta qué punto se ha tomado en serio su papel.

«Vi videos de personas que sufren de risa patológica, una enfermedad mental que hace que la mímica sea incontrolable«, explicó el actor, refiriéndose la enfermedad de la risa o el llanto, caracterizada por «un umbral patológicamente más bajo para exhibir la respuesta conductual de la risa, el llanto, o ambos», según la definición de la Clínica Mayo.

Es decir, Joaquin Phoenix basó parte de la construcción de su versión del Joker en videos de pacientes que sufren este extravagante trastorno, que bien lo podría haber sufrido el propio archienemigo de Batman .

Si Joker se caracteriza por algo es por su variada amalgama de enfermedades mentales, que van desde la psicopatía al trastorno límite de la personalidad. Y parece que Phoenix decidió construir su personaje de la forma más realista posible.

Joker llegará a los cines el próximo 4 de octubre de 2019.