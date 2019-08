Asesinan a la esposa, hijo y suegra de pitcher de los Tampa Bay Rays

E.U.-La tragedia llegó al mundo del beisbol. La esposa, hijo y suegra de Blake Bivens, lanzador de los Tampa Bay Rays en las ligas menores fueron asesinados, noticia que hizo eco en el deporte.

De acuerdo con la información de ESPN, las tres personas que perdieron la vida, fueron asesinados por Matthew Thomas Bernard de 18 años de edad, y quien es cuñado del deportista, pues es hermano de su esposa.

El acontecimiento se dio el pasado martes 27 de agosto en el presunto hogar de la familia de Blake, recinto donde encontraron los cuerpos de las tres personas ya fallecidas. La policía actuó de inmediato y detuvo al asesino.

Incluso, mediante redes sociales se ha revelado un video, donde se aprecia a Matthew corriendo por la calle desnudo, pues creyó que se le escaparía a la policía, que también agredió, pero no fue así, por lo que ya se encuentra preso y en espera de la resolución de su caso.

Naked homicide suspect captured after trying to flee from police

The sheriff’s office say he is a suspect in a triple homicide that included the wife and child of Blake Bivens, a pitcher with the Tampa Bay Rays. (Video: WSET)https://t.co/mF3Un1eZyr pic.twitter.com/tzKjKtfE8l

— NBC 15 News (@mynbc15) August 28, 2019