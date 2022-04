Aseguran que Kourtney Kardashian ya se casó en Las Vegas

CIUDAD DE MÉXICO.-Según varios informes de medios internacionales, Kourtney Kardashian y Travis Barker ¡ya se casaron! Y lo más interesante, es que al parecer lo hicieron en Las Vegas, justo después de los Premios Grammy.

De acuerdo con TMZ, la pareja se fugó a una capilla de la Ciudad del Pecado aproximadamente a la 1:30 de la madrugada del lunes, momentos después de asistir a la gala musical.

Informantes cercanos a los famosos aseguran que Kardashian, de 42 años, y Barker, de 46, no permitieron que en el lugar se tomaran fotografías; en su lugar, tenían su propio fotógrafo y seguridad. Asimismo, ambos pidieron un imitador de Elvis Presley para oficiar la ceremonia.

Sin embargo, al parecer esta no será la única ceremonia que los enamorados planean para realmente unirse en matrimonio. Las fuentes también dijeron que habrá otras celebraciones con ‘mucha fanfarria’.

Kardashian y Barker se comprometieron frente al mar en octubre de 2021, después de salir durante unos nueve meses. El músico le propuso matrimonio en el hotel Rosewood Miramar Beach, en Montecito, California, rodeado de una elaborada exhibición de rosas rojas y velas blancas.

Este sería el primer matrimonio de la fundadora de la marca Poosh, aunque tiene tres hijos con su ex novio Scott Disick: Mason, de 12 años, Penelope, de 9, y Reign, de 7.

Por su parte, el rockero se ha casado dos veces antes: con Melissa Kennedy, de 2001 a 2002, y con Shanna Moakler, de 2004 a 2008. Tiene un hijo, Landon, de 18 años, y una hija, Alabama, de 16, con Moakler.

Hasta el momento, ninguno de los dos famosos ha confirmado su enlace matrimonial en Las Vegas, aunque otros medios, como Page Six, aseguran que la pareja aún no está casada de forma legal, pues su misa en la Capilla One Love, posterior al Grammy, sólo fue una forma de divertirse y hacer un ‘simulacro’ de boda.