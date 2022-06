Aseguran que Ezra Miller ya no interpretará a ‘Flash’

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras las acusaciones que acumula Ezra Miller, fuentes internacionales informaron que Warner Bros tomó la decisión de expulsar al actor de las producciones de DC, por lo que no volverá a interpretar a “Flash”, sin embargo, la última película en la que participó ya está lista para ser estrenada en 2023, por lo que aseguran que la compañía espera que no surjan nuevas acusaciones que manchen la imagen de su próxima cinta.

Hace unas semanas informamos que la madre y padre de Tokata Iron Eyes, una activista de 18 años que conoció a Miller cuando era menor de edad, solicitaron una orden de restricción en contra del intérprete de Barry Allen “Flash”, asegurando que había incitado a su hija a abandonar sus estudios, además de haberle proporcionado alcohol, marihuana y LSD, después que la joven escapara de casa para reunirse con él.

Pero esta no es la primera acusación en que Ezra está involucrado, sino que arrastra una lista larga de altercados que, presumiblemente, es él quien propicia. Pese a que todos estos problemas han sido de conocimiento público, Warner Bros no se había pronunciado al respecto, hasta que “Deadline” publicó un informe donde revela que la productora de cine ya tomó cartas en el asunto y decidió expulsar al actor de 29 años de “Flash”, película en la que encarna al papel principal de la historia.

Sin embargo, aseguran que fue una decisión tomada por la presión pública que conllevan los escándalos de Miller, ya que, hasta el momento, la productora había preferido guardar silencio, pues Ezra todavía aparecerá en la última entrega de “Flash”, programada para estrenarse en junio del 2023, por lo que se encuentra muy preocupada de que aparezcan nuevas acusaciones en contra del actor o siga involucrándose en problemas, ya que luego que la familia de Tokata solicitara una orden de restricción, salió a la luz que el intérprete ya había sido acusado por la madre de un menor de 12 años previamente.

“La esperanza es que el escándalo se mantenga en un nivel bajo antes de que se estrene la película, y esperamos que salga lo mejor», reveló la fuente.

Pero, aún si la controversia en torno a Ezra se enfriara y el lanzamiento de la próxima película de “Flash” fuera un éxito, sugieren que los productores no lo quieren de nuevo en los estudios de DC.

«Las fuentes dijeron que incluso si no surgen más acusaciones, es probable que el estudio no mantenga a Miller en el papel de Flash en futuras películas de DC. Eso significaría reemplazarlo en el futuro, pero hay todavía hay una inversión de $ 200 millones de dólares en juego con la primera película y los ejecutivos de Warner Bros tienen que estar avergonzados con cada nuevo informe de prensa», detalló “Deadline”.

Hasta la fecha, el actor no ha hecho ningún pronunciamiento directo sobre las acusaciones a las que se enfrenta y, si bien, llegó a compartir un par de memes que, de acuerdo con sus fans, sugerían una respuesta indirecta al escándalo en el que está metido, la cuenta de Instagram de Miller ha sido eliminada y su paradero parece igual de extraviado, pues no ha podido ser localizado por las autoridades de EU.