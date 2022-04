Aseguran amigas que intentaron contactar a padre de Debanhi

Monterrey, México.-Las jóvenes que acompañaron a Debanhi a una fiesta en una quinta de Escobedo aseguraron que intentaron localizar a los padres de la joven durante la madrugada en la que desapareció, pero no obtuvieron respuesta.

En una entrevista con una televisora local, Sarahí e Ivonne descalificaron las versiones que apuntan a que planearon una muerte o buscaban hacerle una broma a Debanhi, e indicaron que insistieron al papá de Debanhi para que pasara por ella, luego de que el chofer de Didi les comunicó que ella se había bajado del auto.

Sarahí, quien afirmó tener más tiempo de conocer a Debanhi, dijo que intentó contactar al padre, Mario Escobar, de quien tenía su número porque en alguna ocasión anterior él pasó a recoger a Debanhi.

Sin embargo, aseguró que no tuvo respuesta hasta las 8:30 horas del sábado, cuando el papá preguntó por Debanhi y aseguró que iría a buscarla a la zona donde Sarahí e Ivonne la habían visto por última vez.

Según su versión, la madre de Debanhi sí estuvo al pendiente del teléfono y la llegada de la joven a su hogar, sin embargo, Escobar ya no atendió su celular y se descargó, por lo que pudo contestar hasta la mañana.

‘Las amenazas que recibo, me da miedo, me da miedo salir, no puedo salir de mi casa porque me da miedo’, expresó Sarahí.

‘Salen hasta conversaciones falsas… toda esa gente que está inventado que nos unimos nos aliamos para… realmente es mentira’.

Las jóvenes también desestimaron los señalamientos al chofer de aplicación que trasladaba a Debanhi sobre un presunto acoso sexual, ya que consideran que el padre malinterpretó el movimiento que hizo el trabajador.