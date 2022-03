Asegura Cuéllar 100 millones para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza

Washington, DC.—El Congresista de Estados Unidos Henry Cuellar (TX-28) aseguró $100,000,000 para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de los EU. para la contratación de personal y contratistas, ajustes salariales, cuidado de niños, asistencia con colegiaturas y recursos de salud mental. Cuellar, fuerte partidario de los oficiales de protección fronteriza, dijo que aseguró los fondos para garantizar que CBP tenga los recursos necesarios para mantener al personal policial en el campo y al mismo tiempo apoyar las necesidades de los agentes fuera de servicio.

La legislación también prevé un modelo de dotación de personal para la fuerza laboral de la patrulla fronteriza. Este modelo de dotación de personal tiene en cuenta el impacto de la tecnología de seguridad fronteriza, la infraestructura y el apoyo aéreo y marítimo en las necesidades de personal. El modelo tiene como objetivo agilizar el proceso de contratación y, al mismo tiempo, garantizar suficiente personal en el campo. Los fondos apoyan a casi 750 coordinadores de procesamiendo de CBP.

‘Los agentes fronterizos continúan abrumados por la afluencia de migrantes en nuestra frontera sur’, dijo el Congresista Cuellar. ‘Durante los últimos años, he sido testigo de este escenario una y otra vez. En lugar de patrullar y descubrir actividades de contrabando, los agentes de la Patrulla Fronteriza se ven obligados a dedicar la mayor parte de su tiempo a cuidar a personas que ya están bajo custodia y tareas administrativas que no están relacionadas con la seguridad fronteriza. Los coordinadores de procesamiento ayudan a aliviar la carga de trabajo de los agentes y brindan un enfoque humanitario muy necesario para el cuidado de los niños no acompañados y otros migrantes bajo la custodia de CBP. Como vicepresidente del Subcomité de Asignaciones de Seguridad Nacional, continuaré apoyando la financiación que brinda a nuestros agentes fronterizos los recursos necesarios para llevar a cabo sus funciones de manera segura y eficiente’.

Además de los coordinadores de procesamiento y la financiación del personal, la legislación también incluye las siguientes disposiciones para CBP:

$993,792,000 relacionados con un incremento en costos en la gestión fronteriza.

$125,489,000 para ajustes de pago basados en la asistencia técnica brindada por CBP.

$6,000,000 para control de caña Carrizo.

$5,000,000 para asistencia en colegiaturas.

$23,000,000 para médicos de salud mental en el lugar y esfuerzos de resiliencia.

$6,000,000 para cuidadores y servicios de cuidado de niños.

$5,000,000 para caminos tribales utilizados por la Patrulla Fronteriza.

$20,000,000 para mejoras en el procesamiento de la Patrulla Fronteriza.