Arrestan a Jane Fonda en Capitolio

CIUDAD DE MÉXICO.- Jane Fonda fue arrestada este viernes durante una protesta en las afueras del Capitolio, en Washington D.C., informó The Hollywood Reporter.

En redes sociales circula un video de la actriz con las manos esposadas siendo escoltada a un vehículo de la Policía.

Eva Malecki, vocera de la Policía del Capitolio, informó que en total fueron detenidas 16 personas por manifestarse ilegalmente frente al inmueble.

La actriz se manifestaba junto a integrantes del colectivo Oil Change International, enfocado a combatir el cambio climático.

La estrella había publicado en sus redes sociales que se manifestaría frente al Capitolio cada viernes mientras los funcionarios no hagan nada por combatir la crisis ambiental que enfrenta el planeta.

“Ya no puedo esperar a que los funcionarios electos nos ignoren, y lo que es peor, que empoderen a las industrias que están destruyendo a nuestro planeta con fines de lucro. No podemos seguir permitiendo esto”, publicó la actriz el jueves.

.@Janefonda is the THIRD arrest here at the US Capitol… The moment it happened…@WUSA9 #ClimateChange #FireDrillFriday #breaking pic.twitter.com/wWoZggYloN

— Mike Valerio (@MikevWUSA) October 11, 2019