Arrancan con secuela de Spider-Man

CIUDAD DE MÉXICO.-La producción de la secuela de Spider-Man: Un Nuevo Universo ya está marcha, y uno de los animadores de Sony Animation, Nick Kondo, confirmó en Twitter que llegará en el 2022.

“¡Primer día en el trabajo!”, escribió Kondo junto a un clip de 10 segundos en el que se anuncia el año en el que se estrenará el proyecto.

Aunque de momento se desconocen los detalles sobre la trama del largometraje, medios como Cinemablend especulan que podría tratarse de un romance entre el protagonista, Miles Morales, y su coprotagonista femenina, Gwen Stacey.

La cinta será dirigida por Joaquín Dos Santos con un guion de David Callaham.

El filme original, estrenado en 2018, siguió a Miles Morales, quien se convierte en Spider-Man tras ser mordido por una araña radioactiva, y descubre que no es el único Spider-Man que existe, ya que en otros universos hay varias versiones del superhéroe arácnido, y algunas de ellas se unen para vencer a un villano que amenaza con controlar las diversas dimensiones.

First day on the job! pic.twitter.com/qfqcCAi9wF

— Nick Kondo 近藤 (@NickTyson) June 8, 2020