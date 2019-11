Arrancan con programa ‘Velocilector’

NUEVO LAREDO, TAM.- Hoy, alumnos de la primaria profesor Cecilio Castillo iniciarán con su programa de lectura “Velocilector”, el cual tiene como propósito la comprensión lectora en alumnos de los diferentes grados.

Haydé Casasola Ortega, maestra del sexto grado de este plantel, explicó que en la institución no hay casos con alumnos por no saber leer, pero sí por no comprender lo que señalan los textos.

“Donde sí hemos detectado algunos problemas, es cuando se aplican los exámenes, vemos que los niños muchas de las veces no contestan y es ahí cuando vemos necesario que además de leer también deben de comprender y contestar lo que se les pregunta”, señaló.

Para fomentar el gusto por la lectura, el director de este plantel y docentes, se dieron a la tarea de elaborar “Velocilector”, método mediante el cual se lleva un conteo de los libros que durante el ciclo escolar lee un niño.

Esta escuela se ubica en avenida Del Carmen número 73, colonia El Campanario.