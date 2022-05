Arranca la batalla final

GUADALAJARA, Jal.- Cierren las puertas. Inician los juegos definitivos del torneo mexicano, la gran final del Clausura 2022 entre el Atlas, el campeón vigente, y el Pachuca, el mejor conjunto del torneo regular.

Diego Cocca y Guillermo Almada se ven las caras antes del duelo definitivo.

Cocca, quien anunció su renovación por un año más con el plantel, sabe que está cerca de la hazaña del bicampeonato. ‘Esa palabra es pesada, pone nervioso, pero vamos a tratar de hacerlo, hemos trabajado para ello, nos merecemos haber llegado hasta aquí’.

Guillermo Almada también vivirá su segunda final en México, pero busca su primer título. Con el Santos Laguna perdió la primera ante Cruz Azul, ‘lo que fue una injusticia’, pero, ‘queremos coronar todo lo que hemos hecho hasta ahora’.

Primer tiempo de 90 minutos. Duelo que la mayoría de las ocasiones es especulativo.

Almada asegura, ‘no cambiaremos el estilo, no nos vamos a traicionar. No es justo irle a decir a los jugadores que ahora vamos a cambiar’. Diego Cocca no quiere prometer un juego espectacular, ‘estamos muy parejos, muy iguales en todas las líneas. La ventaja la sacará quien esté más atento y más concentrado’. Quiere que no haya sorpresas, ‘que no aparezcan otras cosas, como lo del VAR’.

Primer asalto. Atlas: orden y contragolpe. Pachuca: explosividad y contundencia. Cierren las puertas. La batalla inicia.

Datos

2 bicampeones se han dado en la historia de los torneos cortos: los Pumas y el León.

Prometen ser fieles a sus conceptos en el episodio definitivo.