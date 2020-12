“Armando Manzanero no presenta ningún síntoma de Covid-19”, explica su esposa

CIUDAD DE MÉXICO.-“Armando Manzanero está bien, bien, bien y hasta el momento no presenta ningún síntoma”, informa su esposa Laura Elena Villa a EL UNIVERSAL, al expresar la alegría que siente por saber que el cantautor está reaccionando favorablemente al tratamiento.

“Afortunadamente el informe del doctor fue muy favorable, textualmente nos dijo que está ‘bien, bien, bien’ y estamos muy contentos porque está reaccionando al tratamiento, está estable, entonces estamos muy agradecidos con Dios porque nos está haciendo un favor, enserio estamos muy contentos de que está mejorando mucho”, comenta.

De acuerdo a Villa a su regreso a la Ciudad de México, tras la inauguración de su museo en Yucatán, el compositor se encontraba bien, incluso un día antes de que fuera internado, no presentaba ningún síntoma.

“Nosotros teníamos ya eventos programados que tenía que cumplir, como la inauguración de su museo, que ya tenía mucho tiempo, bueno primero nosotros tuvimos su cumpleaños, regresamos el día viernes 11 a Mérida y fuimos al evento, viajamos al otro día a México, pero él sin ningún tipo de síntoma, llegamos a la Ciudad de México y empezó el día jueves con una tos y fue así que decidimos que se hospitalizara porque bajó mucho la oxigenación, por eso se tomó la decisión de que nos viniéramos al hospital, porque él estaba en casa, sin ningún síntoma que nos indicara que tenía Covid, afortunadamente un día antes ya nos habíamos hecho la prueba en la que él resultó positivo”, explica.

Además, señala que no saben en donde pudo haberse contagiado, porque a todos los lugares que ha asistido, se ha llevado un estricto protocolo sanitario.

“Esto sucedió en muy poco tiempo, no podemos asegurar en donde fue, porque realmente en el museo se guardó la distancia, todos estuvieron con tapabocas, en los aeropuertos no pasas si no cumples con las medidas de seguridad, como la temperatura y eso y no tenía síntomas. Yo por ejemplo no estoy contagiada, entonces realmente no sabemos en donde fue”, puntualiza.

El pasado jueves 18 de diciembre, se dio a conocer la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM) en su cuenta oficial de Twitter, que Armando Manzanero dio positivo a la prueba de Covid-19.

“La Sociedad de Autores y Compositores de México informa que el maestro Armando Manzanero dio positivo a Covid-19 y está siendo atendido conforme a los protocolos médicos establecidos”, se lee en la publicación.