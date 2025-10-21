Armando Arce asume presidencia del Club Correcaminos

Ciudad Victoria, Tam.- El rector Dámaso Anaya Alvarado le dio la bienvenida y le entregó la camiseta del equipo, destacando que la experiencia y liderazgo de Armando Arce dentro del futbol será fundamental en la búsqueda de resultados positivos para toda nuestra gran afición.

Asimismo, confió en que el proyecto de Correcaminos se fortalecerá para contar con un equipo competitivo en el fútbol profesional mexicano.

Por su parte, Armando Arce agradeció la invitación a sumarse al Correcaminos de la UAT y aseveró que pondrá su mejor esfuerzo para conformar el equipo que merecen los victorenses.A