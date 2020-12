Arath de la Torre revela que tuvo Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO.-Arath de la Torre, quien recientemente dijo estar molesto por su repentina salida del reality Quién es la máscara, reveló que tuvo miedo de morir tras dar positivo a la prueba de covid-19, pues señaló que la gravedad de los síntomas se presentan de manera diferente dependiendo de cada persona.

En entrevista para el programa Hoy, Arath de la Torre mencionó que pensó en la muerte tras enterarse que tenía el nuevo coronavirus; sin embargo, indicó que por fortuna presentó sólo algunos síntomas.

“Yo sé que a cada persona le da diferente. Lo primero que sentí cuando me lo dijeron fue miedo a morirme. Lo primero que me pasó por la cabeza fue: qué me va a pasar porque no sabemos cómo reacciona el bicho dentro de ti”, aseguró Arath de la Torre.