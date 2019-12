Apuestan por tranquilidad entre obreros de maquilas

CD. VICTORIA, TAM.- Para evitar que el emplazamiento a huelga de empresas maquiladoras caiga en un terreno de enfrentamiento entre agrupaciones de obreros, desde la Secretaría del Trabajo se está convocando a llegar a acuerdos, apegados a la Ley.

“Se conminó a que lo hicieran de una forma legal para ello hay que acudir a la Junta, y promover una carta diciendo que ya no quieren pertenecer al sindicato y la Junta notifica tanto al sindicato como a la empresarial”, dijo Miguel Villarreal Ongay.

Armar alboroto no vale la pena, sobre todo porque lo que buscan y plantean que puede hacer dentro de la Ley. Por ahora tenemos entendido que los diferentes grupos de trabajadores están buscando ese tipo de acuerdos para lograr, uno de ellos el reconocido por la autoridad laboral, señaló.

Ello, al referirse al problema entre dos grupos de trabajadores que buscan ser reconocidos como sindicato en dos empresas, situación que viene a alterar el ambiente laboral en Matamoros.

El Secretario del Trabajo comentó que desde esta dependencia estatal se estará al pendiente para que este tipo de problemas no lleguen a más y de esa manera se llegue a acuerdos que eviten más problemas en el ámbito laboral.

Señaló que hasta el momento, suman 46 emplazamientos y que de manera natural esperan que en este fin de año, lleguen más a las Juntas de Conciliación en Matamoros, tomando en cuenta que son un promedio de 120 empresas maquiladoras que ahí están asentadas.