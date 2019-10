Aprueban bodas para contrayentes

Vivir con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) ya no será impedimento para poder casarse en Jalisco.

Para acceder al matrimonio civil las parejas seguirán cumpliendo con el requisito del examen clínico, pero en caso de que alguno de los implicados tenga un padecimiento ya no será impedimento. [Agencia Reforma]

Para acceder al matrimonio civil las parejas seguirán cumpliendo con el requisito del examen clínico, pero en caso de que alguno de los implicados tenga un padecimiento ya no será impedimento. [Agencia Reforma]

CIUDAD DE MÉXICO.- Vivir con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) ya no será impedimento para poder casarse en Jalisco.

El Congreso del Estado aprobó reformar la Ley del Código Civil del Estado para que parejas puedan contraer matrimonio, aunque uno de los contrayentes conviva con el VIH/Sida o cualquier otra enfermedad crónica, incurable o contagiosa que pueda poner en riesgo su vida.

De acuerdo con la diputada priista Mariana Fernández, impulsora del proyecto de reforma, para acceder al matrimonio civil las parejas seguirán cumpliendo con el requisito de someterse a examen clínico, pero en caso de que alguno de los implicados tenga un padecimiento ya no será impedimento para continuar con la boda.

“Los contrayentes pueden firmar una carta (donde expongan) que conocen la enfermedad, que conocen sus alcances, pero que aun así quieren formar una familia”, dijo la diputada del PRI.

“Tratamos que ya no haya leyes en Jalisco que discriminen a las personas, desgraciadamente ahorita hay muchas enfermedades que pueden causar la muerte, puede ser un cáncer, puede ser un VIH, puede ser hepatitis; y no se nos hacía justo que por temas de VIH no permitieran a las familias hacer una familia, irse a la institución que es el matrimonio”, añadió.