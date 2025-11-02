El Dólar
Aprueba Cabildo compra de predio para complementar servicios del Museo de Ciencias y Tecnología

Este espacio será destinado para bodega, área de servicios de máquinas y estacionamiento del Planetario

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- En sesión de Cabildo, fue aprobado el contrato de compra-venta de un inmueble que servirá como área de apoyo operativo para el Museo de Ciencias y Tecnología, un espacio que complementará la infraestructura cultural y educativa de Nuevo Laredo.

 

Durante la sesión, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal destacó la importancia de seguir impulsando proyectos que consoliden a Nuevo Laredo como un referente en educación, ciencia y cultura.

 

“Este museo representa un espacio para el conocimiento, la curiosidad y el futuro de nuestras niñas y niños. Con acciones como esta, reafirmamos nuestro compromiso de invertir en la educación y en el desarrollo científico de nuestra ciudad”, señaló la alcaldesa.

 

El predio, ubicado en Benito Juárez 1637, cuenta con una superficie de 540 metros cuadrados y un avalúo de 3 millones 200 mil pesos.

 

Este espacio será destinado para bodega, área de servicios de máquinas y estacionamiento del Planetario, con el objetivo de mejorar la funcionalidad del recinto y brindar un mejor servicio a los visitantes.

 

La Secretaría de Obras Públicas presentó la petición al Cabildo, destacando la necesidad de contar con un área adecuada para la operación técnica y logística del Museo, así como la habilitación de accesos de entrada y salida que faciliten la movilidad de los equipos.

 

Con esta aprobación, el Gobierno Municipal continúa fortaleciendo la infraestructura cultural y educativa, garantizando instalaciones más seguras, funcionales y dignas para las familias neolaredenses.

