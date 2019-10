Apoya ONU en atención a migrantes en Matamoros

CD. VICTORIA, TAM.- La Organización de las Naciones Unidas está apoyando con recursos propios para la asistencia a migrantes que han llegado hasta la Frontera. Pete de nuestro estado, reconoció Mario López Hernández.

“Nosotros no tenemos presupuesto, este lo va a bajar la Organización Internacional de Migrantes de la ONU, ellos son los que traen el recurso principalmente pero ahorita todo lo que llego de apoyo en colchonetas, cobertores, todo lo están bajando ellos, traen un presupuesto muy fuerte”, indicó.

El Presidente municipal de Matamoros señaló lo anterior al destacar que en coordinación con ese organismo internacional, no se ha dejado de apoyar a los migrantes que ahora están en ese municipio de la frontera norte del estado.

Al municipio no le están costando, ahorita estoy teniendo una coordinación con el Instituto de Migración de Gobernación. A ellos les están llegando recursos para cubrir alimento y la otra parte la está fondeando una Fundación del estado de Texas, agregó.

El municipio aceptó también que, para asegurar mejores condiciones de seguridad e higiene para los migrantes que han llegado hasta Matamoros, ordenó la prohibición de que éstos, se bañaran en las aguas del Río Bravo.

“Más que todo es cuestión de salud, mande cercar ahí, lógicamente va a haber puertas pero ellos ya no tienen la necesidad de irse a bañar al río, el río viene muy contaminado tiene muchas bacterias, para evitar eso les pusimos agua potable, regaderas, baños y cuestiones de tendederos y para lavar ropa”, comentó.

Señaló que además se habilitarían otros albergues e incluso, se apoyan con otros espacios que son manejados por organizaciones no gubernamentales.