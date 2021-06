Apoya Lazo Rosa a las sobrevivientes de cáncer

NUEVO LAREDO, TAM.-La Asociación Lazo Rosa, a través de llamadas telefónicas están citando a las mujeres que han sido mastectomizadas a causa del cáncer de mama, para la revisión del brazo linfático, por lo que se les pide que no faltan a la cita porque es de suma importancia para ellas y su salud.

La doctora Bertha Estela Pérez Romero, presidenta fundadora de la asociación, señaló que el taller de linfedema lo están llevando a cabo en el módulo que se encuentra dentro de las instalaciones del Centro Oncológico, ubicado a un lado del Centro de Salud Rector en la colonia La Fe.

“El motivo de la cita es saber en qué situación se encuentran las señoras, tanto de su salud integral, como del brazo para prevención del linfedema, este es el motivo de nuestra consulta por eso es muy importante que acudan a sus cita”, explicó.

Añadió que se algunas de ellas requieren de algunos de los productos que tiene la asociación, de buena manera se les regala, pero es importante que las mujeres se den cuenta que están realizando estas revisiones, ya que algunas señoras al recibir la llamada se alarman mucho.

Destacó que hay mujeres que no le han hecho caso a la llamada, lo que no es bueno para ellas, debido a la pandemia como no pueden realizar el taller de manera habitual, donde se reunían, platicaban, disipaban dudas, además de brindar información, daban la clase además de los chequeos.

Reveló que como todo eso que hacían antes no se puede hacer actualmente, que no dejen de acudir a la cita, la cual es personalizada, con todas las medidas de sanidad, ahí les aclaran las dudas que tengan, sus inquietudes, muchas de ellas se han sentido muy solas.

Precisó que el acudir a la cita y platicar con las socias de Lazo Rosa las ha reanimado en gran medida, son alrededor de 20 señoras las que ya les pusieron la cita y que no han acudido, por lo que al tener el brazo linfático la atención puede que sea demasiado tarde y presentar algún tipo de complicación.

“Pera ya hemos tenido una cantidad muy importante de asistencia que son alrededor de cien señoras las que ya han venido a sus cita, es decir ya casi estamos completando todo nuestro taller, pero si es muy importante que acudan las mujeres que faltan”, apuntó.

Pérez Romero indicó que la duda principal de las señoras es el estado anímico, su situación de aislamiento, algunas de ellas tienen dudas con su tratamiento hormonal, otras han bajado o subido de peso, la mayoría han seguido haciendo sus ejercicios para la prevención del linfedema del brazo.